Fotbalul din Franta sta pe un butoi cu pulbere! "Cluburile vor sa faca apel impotriva deciziei statului!"

Campionatul francez de fotbal a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, iar aceasta decizie nu este pe placul reprezentantilor cluburilor din Ligue 1.

Patronul lui Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, a declarat pentru postul de radio RMC ca va cere daune de 800 de milioane de euro, fiind nemultumit de faptul ca nu se va mai continua campionatul.

"Cluburile din Ligue 1 vor sa faca apel impotriva deciziei statului, este o initiativa care a pornit de la patronul celor de la Saint-Etienne. Statul este responsabil pentru oprirea campionatului, primul ministr a ordonat acest lucru, asadar ei sunt responsabili pentru pagubele de 800 de milioane de euro pentru le vom avea.

Cei din industria turistica pot beneficia de scutiri de taxe, fotbalul nu. Voi cere ca si cluburile de fotbal sa fie luate in considerare, este doar o modalitate de a atenua impactul financiar al deciziei guvernului", a spus Aulas.

Reamintim ca, dupa intreruperea definitiva a campionatului, Liga Profesionista de Fotbal din Franta a declarat-o campioana pe PSG.

Astfel, la finalul acestui sezon, in Liga Campionilor s-au calificat PSG, Marseille si Rennes, in timp ce in Europa League in sezonul 2020/21 vor evolua Lille, Reims si Nice.

Lyon s-a aflat in clasamentul final abia pe locul 7, motiv pentru care a ratat calificarea in vreuna dintre cupele europene pentru prima data dupa 23 de ani.

Echipa lui Aulas va reveni la antrenamente in curand pentru a pregati meciul din optimile de finala ale Ligii Campionilor, contra celor de la Juventus.