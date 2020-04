Propunere INCREDIBILA in Franta! Jucatorii pot reveni la antrenamente cu conditia sa pastreze 4 metri distanta

Toata lumea asteapta reluarea campionatelor de fotbal, iar in Franta s-a gasit o solutie inedita pentru ca jucatorii sa se poata antrena.

Dupa ce s-a ocupat de cateva subiecte cu privire la posibila reluare a campionatului francez, Asociatia medicilor profesionisti a cluburilor a vorbit despre o posibila propunere de distantare sociala care va fi adoptat de jucatori si la antrenamente.

De fapt, dupa starea de urgenta vor fi stabilite patru faze de pregatire fizica, incepand cu 11 mai, cu teste medicale pentru coronavirus pentru toti jucatorii.

L'Equipe explica faptul ca aceste faze vor incepe cu pregatire fizica in grupuri mici si se va trece treptat la pregatirea fizica colectiva, pe la sfarsitul lunii mai. Prin Urmare, in timpul acestor sesiuni, jucatorii vor trebui sa respecte o distanta de doi metri in repaus si patru metri in timpul exercitiilor.

Ieri a fost confirmat primul jucator infectat cu COVID-19 din Ligue 1. Junior Sambia, jucatorul lui Montpellier, care este in coma indusa la un spital din Franta.

In momentul intreruperii campionatului, PSG este lider detasat in Franta cu 68 de puncte, cu 12 mai mult decat ocupanta locului secund, Marseille. Locurile de Champions League sunt completate de Rennes si Lille, in timp ce la retrogradare se afla Nimes, Amiens si Touluse.