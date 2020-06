A cucerit titlul in Franta, dar este in depresie! "E ca un zombie! Nimeni nu-i intra in voie!" Medicul sau face declaratii

In Franta sezonul fotbalistic a fost inghetat din cauza pandemiei de coronavirus. Federatia franceza a ales sa ofere titlul de campioana pe baza clasamentului din momentul intreruperii sezonului.

PSG a devenit astfel campioana Ligue 1, insa titlul cucerit nu ii este suficient lui Di Maria. Argentinianului ii este dor de fotbal, iar vacanta prelungita in care se afla ii face mai mult rau decat bine.

Medicul lui PSG a declarat pentru Le Parisien ca inactivitatea a avut repercusiuni grave asupra sportivului, caruia i-a prescris un tratament. Raportul medical vorbeste despre stari de anxietate, iar sotia lui Di Maria a dezvaluit ca nu isi mai recunoaste partenerul.

"Este ca un zombie, nu are stare niciun moment. Noaptea se plimba prin casa in loc sa doarma si si-a pierdut complet orice buna dispozitie. Nimeni nu-i mai intra in voie si nimic nu ii mai place", a marturisit aceasta.

Potrivit medicului echipei franceze, cel mai bun "medicament" pentru Di Maria va fi intoarcerea la antrenamente. Acest lucru se va intampla in iulie-august, cand baietii lui Thomas Tuchel vor reveni la pregatire in vederea meciurilor din Champions League.