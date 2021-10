Revoltă în Senegal legată de nominalizările la trofeul Balonul de Aur: ”Noi trebuie să muncim dublu!"

Printre cei aleși nu s-a numărat însă și Edouard Mendy. Postarul de 29 de ani a devenit primul ”gardian al buturilor” din Africa ce se impune în Champions League. Evoluțiile sale au foat foarte apreciate, fiind un element decisiv în succesul lui Chelsea de anul trecut.

Kalidou Koulibaly, funaș la Napoli, consideră că fotbalistul lui Chelsea și coechipierul său de la echipa națională merita să fie inclus în lista celor mai buni fotbaliști din 2020.

"Chiar e mare păcat că Edou nu se află pe listă. E primul portar african care câștigă Champions League. Trebuie să continuăm să muncim și să mergem înainte. Noi trebuie să muncim dublu pentru ca oamenii să ne judece corect.

Edou este o persoană foarte pozitivă. Am vorbit cu el despre asta și va continua să lupte. Din punctul meu de vedere, trebuia să fie între cei 30", a spus Koulibaly, citat de Metro.

Și Sadio Mane a avut o reacție dură la aflarea nominalizărilor: "Este inadmisibil. Nu înțeleg, e regretabil".

Totuși, Mendy va fi prezent la Gala Balonului de Aur. El a fost nominalizat pentru Yashin Trophy, ce desemnează cel mai bun portar din ultimul an.

"Sunt foarte mândru că reprezint țara și am fost numit între primii 10 portari din lume. După doar un an, e foarte bine. Am ambiții mari, iar acesta este un pas bun înainte.

Vor exista dezbateri, dar este vorba doar despre libertatea jurnaliștilor de a vota și trebuie să respectăm asta", a spus Mendy.

Nominalizările pentru Balonul de Aur:

Cesar Azpilicueta (Spania / Chelsea)

Nicolo Barella (Italia / Inter)

Karim Benzema (Franța / Real Madrid)

Leonardo Bonucci (Italia / Juventus)

Kevin De Bruyne (Belgia / Manchester City)

Giorgio Chiellini (Italia / Juventus)

Cristiano Ronaldo (Portugalia / Manchester United)

Ruben Dias (Portugalia / Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (Italia / AC Milan, PSG)

Bruno Fernandes (Portugalia / Manchester United)

Phil Foden (Anglia / Manchester City)

Erling Haaland (Norvegia / Borussia Dortmund)

Jorginho (Italia / Chelsea)

Harry Kane (Anglia / Tottenham)

N'Golo Kante (Franța / Chelsea)

Simon Kjaer (Danemarca / AC Milan)

Robert Lewandowski (Polonia / Bayern Munchen)

Romelu Lukaku (Belgia / Inter, Chelsea)

Riyad Mahrez (Algeria / Manchester City)

Lautaro Martinez (Argentina / Inter)

Kylian Mbappe (Franța / PSG)

Lionel Messi (Argentina / Barcelona, PSG)

Luka Modric (Croația / Real Madrid)

Gerard Moreno (Spania / Villarreal)

Mason Mount (Anglia / Chelsea)

Neymar (Brazilia / PSG)

Pedri (Spania / Barcelona)

Mohamed Salah (Egipt / Liverpool)

Raheem Sterling (Anglia / Manchester City)

Luis Suarez (Uruguay / Atletico Madrid)

Jucătorii nominalizați la Yashin Trophy 2021, premiu acordat celui mai bun portar

Gianluigi Donnarumma (Italia / AC Milan, PSG)

Ederson (Brazilia / Manchester City)

Kasper Schmeichel (Danemarca / Leicester)

Edouard Mendy (Senegal / Chelsea)

Thibaut Courtois (Belgia / Real Madrid)

Keylor Navas (Costa Rica / PSG)

Emiliano Martinez (Argentina / Aston Villa)

Manuel Neuer (Germania / Bayern)

Jan Oblak (Slovenia / Atletico Madrid)

Samir Handanovic (Slovenia / Inter)