FC Barcelona a realizat o campanie superbă cu această ocazie, care îi are drept protagoniști pe Mapi Leon, una dintre cele mai bune jucătoare din echipa de fotbal feminin a Barcelonei, dar și pe Robert Lewandowski. În clipul realizat de gruparea blaugrana, atacantul polonez este pus să citească mesajele sexiste pe care jucătoarele de fotbal le primesc.

Ulterior, Mapi Leon comentează mesajele primite, iar cei doi transmit un mesaj împreună.

„Nu dăm doi bani pe voi”, „nu ai fi titulară nici măcar la echipa din satul meu”, „nimeni nu vrea să vadă meciurile voastre”, „nimănui nu îi pasă”, „ar trebui să adapteze regulile pentru ele”, „treceți în bucătărie!”, „ești atât de sexy, baby”, „jucați în seara asta? atunci e seară de film”, „este momentul să câștigi și Bucătăreasa de Aur”, „fotbalul feminin nu e fotbal, nimănui nu îi pasă”, „ce glumă!”, „urăsc echipa asta proastă”, „să te uiți la fotbal feminin e de parcă te-ai uita la fotbal infantil”, „ce plictisitor”, sunt mesajele citite de Robert Lewandowski, vizibil afectat de ceea ce vede.

„Astfel de mesaje le primim zi de zi doar pentru că suntem femei. Pentru noi toate vom continua să ne cerem drepturile având un obiectiv clar, ca toate femeile care vin să poată ajunge mai departe decât am ajuns noi”, spune Mapi Leon.

„Egalitatea stă în culorile noastre”, este mesajul spus la unison de Lewandowski și Mapi, cu referire la culoarea mov adoptată de clubul catalan cu ocazia acestei zile.

„E dezastru. Toate aceste comentarii sunt foarte dificil nu doar de citit, dar și să le auzi. Nu pot decât să îmi imaginez ce înseamnă pentru o femeie, dar cu siguranță este foarte dur.

Pentru mine, soția mea este femeia de care sunt extrem de mândru, știu cât de mult muncește zilnic și cât de multă putere trebuie să aibă, nu doar ca să demonstreze, dar și să arate că poate face ce vrea, ce poate, ceea ce visează.

Să fiu tatăl a două fete, e foarte greu de înțeles pentru mine pentru că știu, nu acum, dar în viitor, le va fi dificil, încerc să le sprijin, să le spun că nu contează ce îți spune cineva, ce se află în interiorul tău e mai important și nu poți renunța, trebuie să fii suficient de curajos să îți atingi obiectivele”, spune Robert Lewandowski.

„Care e nevoia de a posta aceste mesaje? Dacă nu îți place, atunci nu te uita. Nu e necesar să postezi tipul ăsta de comentarii tot timpul. Pare că noi trebuie să facem mult, mult, mult mai mult. Asta este senzația, doar pentru că ești femeie, trebuie să faci mai mult pentru a fi luată în serios.

Dacă un băiat de la mine de la școală ar fi spus sau dacă juca fotbal în fiecare zi, pentru că visul lui era să fie fotbalist, nimeni nu ar fi considerat că e ciudat. Desigur, în cazul ăsta eram eu și au existat multe comentarii de genul: 'E fată, nu va reuși. În fotbal? Nu.' Mai bine să învețe sau să se gândească la alt sport.

În opinia mea, nu avem limite. Limitele depind de noi. Dacă vrem, atunci putem. Cred că asta se vede”, a spus și jucătoarea Barcei.

