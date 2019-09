Se retrage ultimul pariu al lui Ferguson! Fotbalistul pentru care a platit o avere, isi incheie cariera la 31 de ani

Din articol A castigat un Champions League alaturi de Manchester

Jucatorul brazilian, Anderson, isi incheie cariera la doar 31 de ani.

Anderson Luis de Abreu Oliveira s-a retras din activitatea fotbalistica. Jucatorul pentru care Manchester United a scos 30 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Porto nu a atins niciodata culmile promisiunii sale fata de club si a dezamagit prin prestatiile sale slabe.

In primul an la United, mijlocasul a parut un pariu bun pentru Sir Alex Ferguson, castigand increderea clubului in 2008, in momentul in care a transformat un penalty in finala Champions League. In acelasi an, a primit premiul "Golden Boy" obtinut inainte de jucatori precum Messi, Fabregas sau Aguero. Performantele sale au fost lipsite de consistenta, din cauza accientarilor si formei slabe.

A petrecut 7 ani pe banca celor de la United, fara sa isi justifice suma cheltuita pentru el. A plecat de la United la Fiorentina, sub forma de imprumut, revenind la echipa din Anglia, pentru inca doua sezoane in anul 2015. Dupa 15 ani de cariera si nicio realizare importanta, Anderson se retrage din Turcia, de la echipa Adnana Demirsport.

Anderson are 14 trofee castigate de-a lungul carierei, inclusiv un Champions League castigat cu un penalty transformat de el. A jucat 181 de partide in tricoul celor de la Manchester United, reusind sa inscrie doar 9 goluri si sa ofere 21 de assist-uri.