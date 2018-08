Iti amintesti de Anderson, brazilianul pe care United platea 30.000.000 la 19 ani? E incredibil unde a ajuns sa joace acum

In 2007, Manchester United il cumpara pe Anderson de la Porto cu 30 de milioane de euro.

Anderson a fost o mare speranta a fotbalului brazilian, dar nu a reusit niciodata sa se ridice la nivelul asteptarilor. El a petrecut 7 ani la Manchester United, bifand peste 100 de meciuri, insa nu si-a putut castiga un post de titular.

Candva international brazilian, cu 8 selectii pentru Selecao, Anderson a fost cedat de United la Internacional Porto Alegre in 2015, pentru ca ulterior sa fie imprumutat si de formatia braziliana la o competitoare interna, Coritiba.

Astazi, Anderson a ajuns la cel mai slab nivel al sau. In varsta de 30 de ani, Anderson tocmai a semnat in liga a doua din turcia, cu Adana Demirspor, ocupanta a locului 14 in sezonul trecut al diviziei secunde turce!