OFICIAL OUT de la Liverpool! Starul ”cormoranilor”, transferat cu o zi înainte de Supercupa Angliei care se vede pe VOYO. Anunțul, făcut aproape de miezul nopții

OUT de la Liverpool! Starul &rdquo;cormoranilor&rdquo;, transferat cu o zi &icirc;nainte de Supercupa Angliei care se vede pe VOYO. Anunțul, făcut aproape de miezul nopții Anglia
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Crystal Palace - Liverpool, Supercupa Angliei, este duminică după-amiază de la ora 17:00. Meciul va fi în exclusivitate pe VOYO.

TAGS:
LiverpoolDarwin NunezAl HilalPremier LeagueVoyo
Din articol

În iulie 2022, Liverpool a plătit 85 de milioane de euro pentru transferul lui Darwin Nunez de la Benfica, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 55 de milioane. Acum, uruguayanul este cotat la 45 de milioane.

Starul lui Liverpool, OUT cu o zi înainte de Supercupa Angliei care se vede pe VOYO! Anunț făcut aproape de miezul nopții

Aproape de miezul nopții, Al Hilal l-a prezentat oficial pe Darwin Nunez, care pleacă de pe Anfield după trei sezoane. Arabii au plătit 53 de milioane de euro pentru a securiza serviciile atacantului central.

”Bine ai venit, Darwin Nunez!”, a scris Al Hilal pe rețelele social media.

Uruguayanul a semnat cu Al Hilal un contract valabil până în iunie 2028. La saudiți, Nunez se va lupta pentru un post de titular cu Aleksandar Mitrovic, Marco Leonardo, Abdullah Radif, Abdullah Al-Hamadan și Turki Al-Ghumayl.

Printre vedetele de la Al Hilal se mai află Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Joao Cancelo, Theo Hernandez, Kalidou Koulibaly și Bono.

Darwin Nunez pleacă din Premier League, competiție transmisă de VOYO începând cu 15 august

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mișcarea surprinzătoare făcută de Coreea de Nord: locuitorii din zonele de frontieră au răsuflat ușurați
Mișcarea surprinzătoare făcută de Coreea de Nord: locuitorii din zonele de frontieră au răsuflat ușurați
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum i-a descris Arne Slot pe rivali &icirc;nainte de Crystal Palace - Liverpool. Supercupa Angliei e &icirc;n direct pe VOYO
Cum i-a descris Arne Slot pe rivali înainte de Crystal Palace - Liverpool. Supercupa Angliei e în direct pe VOYO
ULTIMELE STIRI
Mircea Sandu, pesimist &icirc;n privința naționalei Rom&acirc;niei și critic la adresa lui T&acirc;rnovanu: A cam luat-o razna
Mircea Sandu, pesimist în privința naționalei României și critic la adresa lui Târnovanu: "A cam luat-o razna"
Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență &icirc;ndelungată: &rdquo;Va trebui să plece la Londra!&rdquo;
Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență îndelungată: ”Va trebui să plece la Londra!”
U Cluj - Petrolul Ploiești 1-1! Bogdan Marian restabilește egalitatea cu o torpilă din șase metri
U Cluj - Petrolul Ploiești 1-1! Bogdan Marian restabilește egalitatea cu o "torpilă" din șase metri
Kingsley Coman a luat decizia după ce Al Nassr i-a trimis lui FC Bayern oferta! Anunțul lui Fabrizio Romano
Kingsley Coman a luat decizia după ce Al Nassr i-a trimis lui FC Bayern oferta! Anunțul lui Fabrizio Romano
Dan Șucu a dat lovitura! Contract important semnat de Genoa
Dan Șucu a dat lovitura! Contract important semnat de Genoa
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florinel Coman, gata să revină! Singurul obstacol rămas la negocieri

"Florinel Coman, gata să revină!" Singurul obstacol rămas la negocieri

Un antrenor spaniol a afirmat ce lumea doar bănuia despre Djokovic: cum e s&acirc;rbul ca persoană, &icirc;n afara tenisului

Un antrenor spaniol a afirmat ce lumea doar bănuia despre Djokovic: cum e sârbul ca persoană, în afara tenisului

După Băluță, FCSB se pregătește de &icirc;ncă o reziliere: Trebuie să vorbim cu Gigi

După Băluță, FCSB se pregătește de încă o reziliere: "Trebuie să vorbim cu Gigi"

Jackpot pentru Alex Băluță! Gigi Becali dezvăluie suma colosală oferită la despărțire + noua destinație a craioveanului

Jackpot pentru Alex Băluță! Gigi Becali dezvăluie suma colosală oferită la despărțire + noua destinație a craioveanului

Gigi Becali s-a decis: &icirc;ncă un jucător pe lista lui FCSB: Gata, s-a terminat!

Gigi Becali s-a decis: încă un jucător pe lista lui FCSB: "Gata, s-a terminat!"

Veste proastă pentru un oraș mare din Rom&acirc;nia: Un stadion nou poate să apară abia peste 4-5 ani

Veste proastă pentru un oraș mare din România: "Un stadion nou poate să apară abia peste 4-5 ani"

CITESTE SI
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit &icirc;n curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit

stirileprotv Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Fiul lui Mihai Leu a fost implicat &icirc;ntr-un accident grav &icirc;ntr-un raliu. Mașina lui a rupt un parapet de beton. VIDEO

stirileprotv Fiul lui Mihai Leu a fost implicat într-un accident grav într-un raliu. Mașina lui a rupt un parapet de beton. VIDEO

Donald Trump şi Vladimir Putin se vor &icirc;nt&acirc;lni pe 15 august, &icirc;n Alaska. Anunțul făcut de liderul de la Casa Albă

stirileprotv Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska. Anunțul făcut de liderul de la Casa Albă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!