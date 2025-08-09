În iulie 2022, Liverpool a plătit 85 de milioane de euro pentru transferul lui Darwin Nunez de la Benfica, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 55 de milioane. Acum, uruguayanul este cotat la 45 de milioane.



Starul lui Liverpool, OUT cu o zi înainte de Supercupa Angliei care se vede pe VOYO! Anunț făcut aproape de miezul nopții



Aproape de miezul nopții, Al Hilal l-a prezentat oficial pe Darwin Nunez, care pleacă de pe Anfield după trei sezoane. Arabii au plătit 53 de milioane de euro pentru a securiza serviciile atacantului central.



”Bine ai venit, Darwin Nunez!”, a scris Al Hilal pe rețelele social media.



Uruguayanul a semnat cu Al Hilal un contract valabil până în iunie 2028. La saudiți, Nunez se va lupta pentru un post de titular cu Aleksandar Mitrovic, Marco Leonardo, Abdullah Radif, Abdullah Al-Hamadan și Turki Al-Ghumayl.



Printre vedetele de la Al Hilal se mai află Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Joao Cancelo, Theo Hernandez, Kalidou Koulibaly și Bono.

