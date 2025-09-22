ȚSKA Sofia nu mai are de ieri antrenor principal, după plecarea lui Dusan Kerkez, iar clubul bulgar l-a numit interimar pe tehnicianul echipei secunde, abia instalat în urmă cu o săptămână, Valentin Iliev (45 de ani).

Fostul fundaș central de la FCSB sau Universitatea Craiova va debuta oficial chiar astăzi, în meciul de campionat din deplasare cu Botev Vratsa.

ȚSKA Sofia are o singură victorie în primele opt etape și ocupă momentan locul 12 din 16 echipe în prima ligă bulgară.

Cu Iliev acum interimar, clubul ”militarilor” din Bulgaria se află în discuții inclusiv cu Dan Petrescu, liber de contract după despărșirea de CFR Cluj.

Valentin Iliev, principal la ȚSKA 2 și interimar acum la ȚSKA



Zilele trecute, fostul internațional bulgar cu meciuri în Superligă a fost numit antrenor principal la ȚSKA Sofia II, satelitul clubului armatei din Bulgaria care evoluează în liga a doua.

”Valentin Iliev este noul antrenor principal al echipei a doua a ȚSKA. El a semnat contractul cu <<militarii>> și va debuta oficial în următorul meci din liga a doua împotriva echipei Etar, pe 23 septembrie.

Din staff-ul lui Iliev fac parte antrenorul secund Lyuben Lyubenov și analistul Pavel Toshkov, în timp ce Ivaylo Ivanov va continua să fie antrenorul portarilor, iar Kostadin Dzhorgov va fi responsabil cu pregătirea fizică.

Valentin Iliev face parte dintr-o familie faimoasă a <<militarilor>>. El este fiul fostului jucător și antrenor al lui ȚSKA, Iliya Valov, iar băiatul său, Teodor Ivanov, face parte în prezent din lotul primei echipe”, a anunțat ȚSKA Sofia pe site-ul oficial.

De la ȚSKA Sofia la ȚSKA 1948 Sofia și înapoi la ȚSKA Sofia



Interesant în cazul lui Iliev este că, după ce s-a retras din cariera de jucător în 2016, a pus umărul, ca antrenor principal, la promovările succesive, din liga a patra până în liga a doua, ale rivalei ȚSKA 1948 Sofia, pe care a mai pregătit-o și anul trecut, în prima divizie.

ȚSKA Sofia este echipa ”militarilor” din Bulgaria, cea înființată pe model sovietic în 1948 și ”reînviată” după faliment prin fuziunea din 2016 cu Litex Loveci.

ȚSKA 1948 Sofia, în schimb, este echipa apărută în 2016, ca reacție a suporterilor față de fuziunea cu Litex, și care a promovat succesiv din liga a patra până în prima divizie.

În martie 2023, până ca Elias Charalambous să fie instalat antrenor principal la FCSB, a fost vehiculat și numele lui Valentin Iliev.

”L-aș ține toată viața la Steaua. Se gândește mereu la Dumnezeu. Mi-a cerut voie să plece din cantonament ca să se spovedească de Sfânta Maria”, spunea Gigi Becali despre Iliev, în 2011.

