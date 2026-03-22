După un început dezamăgitor în play-off-ul SuperLigii, marcat de înfrângeri în fața Rapidului (2-3) și a Universității Craiova (0-1), formația alb-roșie primește întăriri în compartimentul ofensiv. Până în prezent, antrenorul croat a fost nevoit să improvizeze în atac cu Soro sau să mizeze pe Alex Pop, pe fondul lipsei unor atacanți de careu apți de joc.

Situația se va schimba la începutul lunii aprilie. Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a transmis că problemele de pregătire fizică ale lui George Pușcaș, jucător ajuns la 29 de ani, dar și accidentarea recentă a lui Karamoko (26 de ani), au fost depășite. Astfel, cei doi fotbaliști sunt așteptați pe teren la Mioveni, pe 4 aprilie, în etapa a treia a play-off-ului.

„În momentul ăsta sută la sută. (n.r. - Dacă Pușcaș și Karamoko vor fi deci apți de joc pentru meciul din etapa a treia a play-off-ului SuperLigii) Da”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.

Speranțe pentru cupele europene

Oficialul dinamovist are așteptări mari de la echipă în actualul sezon. Nicolescu a exclus varianta câștigării campionatului, însă a subliniat că obiectivul principal rămâne calificarea în competițiile continentale, fie prin intermediul campionatului, fie prin Cupa României.

„La titlu mi se pare aproape imposibil. Ecartul e mare, puține meciuri. Pentru obiectivul pe care l-am setat suntem acolo și trebuie să reluăm peste două săptămâni cu alt vibe și cu altă abordare”, a adăugat președintele clubului.