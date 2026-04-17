Accidentat în meciul cu U Cluj (1-2), Cătălin Vulturar (22 de ani) a ajuns pe masa de operație, după ce a fost diagnosticat cu o disjuncție acromio-claviculară. În cursul zilei de vineri, Rapid a transmis oficial că mijlocașul a fost operat.

Astfel, Vulturar este ieșit complet din calcule pentru restul sezonului. O adevărată lovitură pentru Costel Gâlcă, în contextul în care mijlocașul reprezenta o soluție bună pentru regula U21.

Cătălin Vulturar s-a operat și e OUT! Rapid a făcut anunțul

În meciul precedent, cu FC Argeș (0-0), Gâlcă l-a înlocuit pe Vulturar cu Jakub Hromada și a schimbat sistemul, preferând să joace cu doi închizători. Soluția pentru regula U21 a fost Andrei Borza (20 de ani), titular obișnuit pe postul de fundaș stânga.

„Cătălin Vulturar a trecut ieri printr-o intervenție chirurgicală la umărul drept, realizată de Dr. Andrei Popescu, la Spitalul Metropolitan București.

Primul pas a fost făcut, iar de acum începe recuperarea. Suntem alături de tine, Cătă! Recuperare rapidă!”, a transmis Rapid.