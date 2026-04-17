SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aflată în criză de rezultate și la o distanță de șapte puncte față de liderul Universitatea Cluj, Rapid a primit recent și o adevărată lovitură.

TAGS:
catalin vulturarRapidaccidentare cătălin vulturarCostel Galca
Din articol

Accidentat în meciul cu U Cluj (1-2), Cătălin Vulturar (22 de ani) a ajuns pe masa de operație, după ce a fost diagnosticat cu o disjuncție acromio-claviculară. În cursul zilei de vineri, Rapid a transmis oficial că mijlocașul a fost operat.

Astfel, Vulturar este ieșit complet din calcule pentru restul sezonului. O adevărată lovitură pentru Costel Gâlcă, în contextul în care mijlocașul reprezenta o soluție bună pentru regula U21.

În meciul precedent, cu FC Argeș (0-0), Gâlcă l-a înlocuit pe Vulturar cu Jakub Hromada și a schimbat sistemul, preferând să joace cu doi închizători. Soluția pentru regula U21 a fost Andrei Borza (20 de ani), titular obișnuit pe postul de fundaș stânga.

„Cătălin Vulturar a trecut ieri printr-o intervenție chirurgicală la umărul drept, realizată de Dr. Andrei Popescu, la Spitalul Metropolitan București.

Primul pas a fost făcut, iar de acum începe recuperarea. Suntem alături de tine, Cătă! Recuperare rapidă!”, a transmis Rapid.

Vulturar a făcut primii pași în fotbal la Arad, dar a jucat timp de patru ani pentru grupele de juniori ale celor de la Lecce. De acolo a fost transferat de Rapid, care a plătit 400.000 de euro pentru a-l legitima.

În acest sezon, mijlocașul a devenit o soluție bună pentru Costel Gâlcă, reușind să bifeze 25 de apariții în campionat și Cupa României. A marcat chiar și primele sale goluri pentru Rapid, ambele marcate în play-off.

Ce urmează pentru Rapid

Rapid a sperat la câștigarea titlului, dar visul pare departe de giuleșteni după primele patru etape din play-off. Cu o diferență de șapte puncte față de liderul U Cluj, echipa lui Gâlcă speră acum să obțină calificarea în cupele europene.

Sunt șanse bune, în contextul în care Rapid este pe locul trei, cu 32 de puncte, și ar avea prezența asigurată la barajul pentru Conference League de pe ultima treaptă a podiumului.

Pentru echipa din Grant urmează meciul cu Universitatea Craiova de pe ”Ion Oblemenco” din etapa #5 a play-off-ului. Partida e programată pentru duminică, ora 21:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!