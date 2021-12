Fostul fotbalist de la FCSB s-a reapucat de școală și a terminat liceul la 34 de ani!

Fernando Varela (34 de ani), portughezul cu peste 50 de selecții la naționala statului Capul Verde și cu trei sezoane petrecute la FCSB, evoluează în prezent la PAOK Salonic .

Într-un interviu pentru clubul grec, acolo unde antrenor îi este Răzvan Lucescu, fundașul central a vorbit despre cum a reușit recent să-și încheie studiile, întrerupte în adolescență ca urmare a carierei fotbalistice.

”Eram obosit după meciuri sau antrenamente, dar trebuia să stau 2-3 ore ca să învăț”

”Dacă te gândești să faci ceva bine pentru tine, atunci poți s-o faci. A fost dificil să studiez după meciuri sau după antrenamente. Eram obosit, dar trebuia să stau 2-3 ore ca să învăț.

Am avut însă încredere și am muncit din greu pentru a obține diploma. Vara trecută, când am fost acasă în vacanță, m-am întâlnit cu un fost coleg care reușise să-și termine școala după mulți ani, el mi-a spus ce să fac. Am contactat oamenii de la școală și într-un an am terminat clasa”, a explicat Varela.

Acum urmează cursurile pentru diploma de antrenor

Cu studiile liceale terminate, fostul jucător de la FC Vaslui și FCSB s-a înscris recent la cursurile din Portugalia pentru a obține licența de antrenor profesionist.

”Aceasta este dorința mea după ce mă las de jucat, să devin antrenor”, a mărturisit Varela.