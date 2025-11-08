FOTO ȘI VIDEO Fostul dinamovist Astrit Selmani, show și în 5-1 din ultima etapă din China!

Fostul dinamovist Astrit Selmani, show și &icirc;n 5-1 din ultima etapă din China! Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Atacantul kosovar a încheiat un sezon excelent în fotbalul asiatic.

TAGS:
DinamoShaanxi UnionChina League OneAbduwahap Aniwarastrit selmani
Din articol

Shaanxi Union a încheiat en fanfare sezonul din China League One, 5-1 astăzi pe teren propriu cu Pingguo în ultima etapă a campionatului.

Golgheterul Astrit Selmani, plecat în vară de la Dinamo, nu a mai înscris de această dată, dar a dat două pase de gol, la 1-0 în minutul 10 (Abduwahap Aniwar) și la 3-1 în minutul 79 (Zhiwei Wei), după care a fost schimbat în minutul 84.

Fostul atacant dinamovist încheie astfel sezonul din liga secundă chineză pe locul 9 (din 16), cu 13 meciuri jucate (toate ca titular), 5 goluri și 4 pase de gol la Shaanxi Union.

WOW! Astrit Selmani a înscris golul anului în China, din propria jumătate

Luna trecută, kosovarul a marcat un gol senzațional din propria jumătate, printr-un șut fără nicio șansă pentru portarul advers.

Astrit Selmani, locul 3 în clasamentul golgheterilor din Superliga, sezonul 2024/2025, are și 5 meciuri cu un gol înscris pentru naționala din Kosovo.

Clasamentul final din China League One

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO
Natalie, o studentă de 21 de ani, c&acirc;știgătoarea Miss Earth 2025. A &icirc;nvins 81 de participante din &icirc;ntreaga lume | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial!
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial!
ULTIMELE STIRI
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați ACUM! Primul meci al zilei din Superligă
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați ACUM! Primul meci al zilei din Superligă
Sicriul lui Emeric Ienei a ajuns la cimitir. Imagini impresionante de la Oradea
Sicriul lui Emeric Ienei a ajuns la cimitir. Imagini impresionante de la Oradea
Tottenham - Manchester United, ACUM pe VOYO! Start de meci
Tottenham - Manchester United, ACUM pe VOYO! Start de meci
Fundașul central titular al naționalei Rom&acirc;niei s-a accidentat și este OUT pentru meciurile din preliminarii din această lună!
Fundașul central titular al naționalei României s-a accidentat și este OUT pentru meciurile din preliminarii din această lună!
Superplanul lui Tottenham pentru Radu Drăgușin: rom&acirc;nul, din nou &icirc;n centrul atenției
Superplanul lui Tottenham pentru Radu Drăgușin: românul, din nou în centrul atenției
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali

Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali

Giovanni Becali, detalii &icirc;ngrijorătoare despre Dan Petrescu: Vreau să aud că e mai bine! A slăbit 30 kg

Giovanni Becali, detalii îngrijorătoare despre Dan Petrescu: "Vreau să aud că e mai bine! A slăbit 30 kg"

Explodează bomba lui Becali? Noul preferat al patronului, salt impresionant!

Explodează "bomba" lui Becali? Noul preferat al patronului, salt impresionant!

UEFA a făcut anunțul după golul de pus &icirc;n ramă &icirc;nscris de Darius Olaru &icirc;n meciul cu Basel

UEFA a făcut anunțul după golul de pus în ramă înscris de Darius Olaru în meciul cu Basel

Real Madrid se transformă! Florentino Perez vrea să v&acirc;ndă jumătate din club

Real Madrid se transformă! Florentino Perez vrea să vândă jumătate din club

După aproape patru ani de război, Vladimir Putin a răbufnit: Asta e poziția noastră!

După aproape patru ani de război, Vladimir Putin a răbufnit: "Asta e poziția noastră!"



Recomandarile redactiei
Sicriul lui Emeric Ienei a ajuns la cimitir. Imagini impresionante de la Oradea
Sicriul lui Emeric Ienei a ajuns la cimitir. Imagini impresionante de la Oradea
Tottenham - Manchester United, ACUM pe VOYO! Start de meci
Tottenham - Manchester United, ACUM pe VOYO! Start de meci
Fundașul central titular al naționalei Rom&acirc;niei s-a accidentat și este OUT pentru meciurile din preliminarii din această lună!
Fundașul central titular al naționalei României s-a accidentat și este OUT pentru meciurile din preliminarii din această lună!
Superplanul lui Tottenham pentru Radu Drăgușin: rom&acirc;nul, din nou &icirc;n centrul atenției
Superplanul lui Tottenham pentru Radu Drăgușin: românul, din nou în centrul atenției
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați ACUM! Primul meci al zilei din Superligă
Petrolul Ploiești - Oțelul Galați ACUM! Primul meci al zilei din Superligă
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
WOW! Astrit Selmani a &icirc;nscris golul anului &icirc;n China, din propria jumătate
WOW! Astrit Selmani a înscris golul anului în China, din propria jumătate
Ce mai face Astrit Selmani prin China, după debutul senzațional cu gol și pasă de gol
Ce mai face Astrit Selmani prin China, după debutul senzațional cu gol și pasă de gol
Cea mai dură reacție după Dinamo - Botoșani 2-2: Inacceptabil! Sunt dezamăgit și de mine. Golul meu? A fost noroc
Cea mai dură reacție după Dinamo - Botoșani 2-2: "Inacceptabil! Sunt dezamăgit și de mine. Golul meu? A fost noroc"
Lovitură pentru Dinamo! Golgheterul ratează următorul meci din campionat
Lovitură pentru Dinamo! Golgheterul ratează următorul meci din campionat
CITESTE SI
Rom&acirc;nia, pepinieră de medici pentru Europa. Țara noastră produce doctori, dar nu știe cum să-i păstreze

stirileprotv România, pepinieră de medici pentru Europa. Țara noastră produce doctori, dar nu știe cum să-i păstreze

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. &rdquo;&Icirc;mi dădeau lacrimile de fiecare dată&rdquo;

protv Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. ”Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată”

Black Friday &bdquo;tradițional&rdquo;: Rom&acirc;nii au cumpărat de toate, de la porci &bdquo;&icirc;n viu&rdquo; la bilete de vacanță și lingouri de aur

stirileprotv Black Friday „tradițional”: Românii au cumpărat de toate, de la porci „în viu” la bilete de vacanță și lingouri de aur

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!