Shaanxi Union a încheiat en fanfare sezonul din China League One, 5-1 astăzi pe teren propriu cu Pingguo în ultima etapă a campionatului.

Golgheterul Astrit Selmani, plecat în vară de la Dinamo, nu a mai înscris de această dată, dar a dat două pase de gol, la 1-0 în minutul 10 (Abduwahap Aniwar) și la 3-1 în minutul 79 (Zhiwei Wei), după care a fost schimbat în minutul 84.

Fostul atacant dinamovist încheie astfel sezonul din liga secundă chineză pe locul 9 (din 16), cu 13 meciuri jucate (toate ca titular), 5 goluri și 4 pase de gol la Shaanxi Union.

