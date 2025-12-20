Atacantul central traversează o perioadă bună în Croația, acolo unde a revenit în vara acestui an, semnând un contract valabil până în 2027 cu gruparea NK Varazdin din prima ligă, într-o încercare de a-și relansa cariera după experiențele mai puțin faste din trecut.



Vârful croat a fost protagonistul unui moment de sclipire în ultima partidă a anului calendaristic, dar nu a putut împiedica eșecul echipei sale în fața propriilor suporteri, pe stadionul Varteks.



Oaspeții de la Istra au deschis scorul în minutul 25 prin Smail Prevljak. Ivan Mamut a ieșit la rampă doar două minute mai târziu. Atacantul a restabilit egalitatea, finalizând cu sânge rece o fază construită excelent. A fost momentul care a dat speranțe celor de la Varazdin că pot obține un rezultat pozitiv înainte de vacanță.



Entuziasmul a dispărut însă rapid în repriza secundă. Istra 1961 a revenit de la cabine mult mai montată, iar Vinko Rozić a marcat pentru 2-1 imediat după reluarea jocului. Gazdele nu au mai avut forța să revină a doua oară, iar soarta meciului a fost pecetluită în minutul 68, când același Prevljak a reușit „dubla”.



În urma acestui rezultat, Istra a urcat pe locul trei în SuperSport HNL, încheind sezonul de toamnă într-o notă pozitivă. De cealaltă parte, echipa lui Mamut intră în pauza competițională de iarnă cu moralul scăzut, rămânând în zona inferioară a clasamentului.



Om de bază în ofensiva lui NK Varazdin



Transferat liber de contract la NK Varazdin pe 10 iulie 2025, Mamut a devenit rapid o piesă importantă în angrenajul echipei. În actuala stagiune din SuperSport HNL, atacantul a bifat deja 17 apariții, fiind titular în 83% dintre partidele disputate de formația sa.



Cifrele sale arată o implicare constantă în faza ofensivă. Ivan Mamut a marcat de 5 ori în campionat și a oferit 3 pase decisive, având o participare la goluri de 36% din totalul reușitelor echipei. Totuși, agresivitatea sa în joc i-a adus și 6 cartonașe galbene până în acest moment al sezonului.



Evoluțiile foarte bune ale fostului jucător de la FCSB nu s-au limitat doar la campionatul intern. Mamut a înscris și în preliminariile Conference League, unde a bifat 2 meciuri și un gol, precum și în Cupa Croației, unde are de asemenea o reușită în două partide.



În total, Ivan Mamut a adunat 21 de meciuri oficiale pentru NK Varazdin în sezonul 2025-2026, reușind să marcheze 7 goluri și să ofere 3 assist-uri în cele 1.228 de minute petrecute pe gazon.



Cotat în prezent la 150.000 de euro, o sumă departe de vârful de 650.000 de euro atins în 2020, Mamut încearcă să demonstreze că mai are multe de spus în fotbal.

