Atacantul englez Harry Kane (Bayern Munchen) a obţinut a doua ''Gheată de aur'' pentru cel mai bun marcator din Europa în sezonul recent încheiat, a anunţat marţi revista Kicker, transmite DPA.

Harry Kane - 36 de goluri și 72 de puncte, urmat de Erling Haaland - 27 g/54 p și Kylian Mbappe - 25 g/50 p

Kane a condus lista cu 72 de puncte obţinute pentru cele 36 de goluri marcate în Bundesliga, surclasându-l pe Erling Haaland de la Manchester City care a reuşit 27 de goluri în Premier League şi a fost cotat cu 54 de puncte.

Câştigătorul de anul trecut, francezul Kylian Mbappe, a fost al treilea, cu 50 de puncte pentru cele 25 de goluri marcate pentru formaţia sa Real Madrid în La Liga.

Căpitanul echipei Angliei a câştigat premiul din partea European Sport Media (ESM) pentru a doua oară, fiind primul în acest clasament şi în anul 2024.

El a fost cel mai bun marcator în toate cele trei sezoane ale sale la Bayern Munchen.

Surpriza de pe locul 4 vine din campionatul Croației

Jucătorii din cele primele cinci ligi de top din Europa (Anglia, Spania, Germania, Italia şi Franţa) primesc câte două puncte pentru fiecare gol marcat datorită nivelului de competitivitate ridicat. Sunt contorizate doar meciurile din sezonul regulat, subliniază Agerpres.

Jucătorul cel mai bine clasat din ligile clasificate pe locurile 6-22 (coeficient 1,5) din afara primelor cinci ligi de top este Dion Drena Beljo de la Dinamo Zagreb (Croaţia), aflat pe locul 4, cu 46,5 puncte, pentru cele 31 de goluri reuşite.