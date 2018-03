PUSCAS is on FIRE :) Atacantul roman a ajuns la 6 goluri in 7 meciuri la noua echipa! A marcat si cu Brescia

Tanarul atacant roman de 21 de ani se simte foarte bine la Novara.

George Puscas a marcat un nou gol pentru Novara, care a invins-o pe Brescia pe propriul teren cu scorul de 2-1. Oaspetii au deschis scorul prin Dimitri Bisoli (32), dar internationalul roman de tineret a restabilit egalitatea imediat dupa pauza (50), iar Gianluca Sansone a marcat golul victoriei (58).

Puscas, care a jucat 83 de minute, are 6 goluri marcate si 7 partide pentru Novara in Serie B, la care a venit in aceasta iarna, imprumutat de Inter Milano, dupa o perioada in care a jucat la Benevento.

In clasament, pe primul loc se afla Empoli FC, cu 54 puncte (29 jocuri), urmata de Frosinone Calcio, 53 puncte, US Palermo, 50 puncte (29 j), AS Cittadella, 49 p, etc. Novara Calcio ocupa locul 15, cu 34 puncte.

Agerpres