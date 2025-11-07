Evoluțiile nesigure din ultima perioadă, culminând cu prestația slabă din Elveția, contra lui Basel (1-3) în Europa League, par să fi cântărit decisiv în definitivarea lotului Africii de Sud.



Selecționerul "Bafana Bafana", Hugo Broos, l-a omis pe fundașul central de pe lista jucătorilor convocați pentru meciul amical cu Zambia, programat pe 14 noiembrie.



Gafele din Elveția, taxate de Broos



Decizia selecționerului vine într-un context delicat pentru Ngezana la echipa de club. Înfrângerea din Europa League cu Basel l-a avut printre protagoniștii negativi. Fundașul a comis un henț care a dus la penalty-ul transformat de Shaqiri și a mai avut o eroare gravă în prima repriză, fiind salvat de intervenția colegului Daniel Graovac.



Deși Ngezana se numără printre jucătorii "aflați încă sub observație", după cum a transmis Broos, și păstrează șanse pentru turneul final AFCON, omisiunea sa de la această acțiune ar trebui să fie pentru jucător un serios semnal de alarmă.



"Nu este momentul acum să chem anumiți jucători; ne pregătim pentru AFCON. Să începem să schimbăm lucrurile chiar înainte de un turneu mare, nu cred că e o idee bună", a zis tehnicianul belgian, citat de FARPost.

