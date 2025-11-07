Amenințat cu penalizări financiare de către Gigi Becali încă dinaintea meciului cu FC Basel, Siyabonga Ngezana (28 de ani) a prins o nouă seară nefastă, joi, în Elveția, iar la finalul partidei a acceptat propunerea insistentă făcută de conducerea clubului.

Chestionat înaintea deplasării în Țara Cantoanelor pe seama evoluțiilor slabe din acest sezon ale stoperului sud-african, Becali a insinuat că acestea vin pe fondul vieții extrasportive neglijente. Omul de afaceri l-a "somat" pe african să-și aducă soția și copilul lângă el la București și, dacă până acum acesta a fost sceptic, lucrurile s-au schimbat odată cu excursia dezolantă în Elveția.

Ngezana, convins de MM și evoluția slabă din Elveția

Apreciat la unison de MM Stoica, Becali și corul specialiștilor din fotbalul românesc pentru evoluțiile încântătoare din stagiunea trecută, Ngezana a scăzut brusc nivelul și, după gafe succesive în meciuri importante, a "recidivat" contra lui Basel. După ce a comis hențul care a dus la penalty-ul transformat de Shaqiri, a greșit din nou în finalul primei părți, când i-a permis lui Soticek să scape singur cu Târnovanu, dar a fost salvat de colegul Daniel Graovac.

Imediat după meci, Becali s-a ferit să-l critice public pe cel care i-a fost stâlp al apărării acum un an, dar, în paralel, a insistat ca acesta să-i asculte sfatul și să-și mute familia din Africa de Sud la București. O strategie care a funcționat prin intermediul lui Mihai Stoica, sud-africanul admițând că e momentul să ia o decizie importantă pentru el și membrii familiei sale:

"Dacă nevasta e în Africa de Sud… ce să faci? Acum a vorbit MM cu el şi mi-a zis: <<Băi, sunt atât de convins că a înţeles şi că a luat o hotărâre. O să trebuiască să vină nevasta lui aici, să stea cu el>>", a explicat Becali, pentru Prima Sport.

Apărat de Becali și Charalambous

În timpul meciului, Tănase și Bîrligea au fost surprinși făcând gesturi de vizibilă nemulțumire la adresa lui Ngezana, însă atât Gigi Becali, cât și Elias Charalambous consideră, la nivel de discurs public, că nu sud-africanul este vinovat pentru faza din care Shaqiri a deblocat meciul: "Acolo a fost vinovat Bîrligea, nu Ngezana. El s-a dat la o parte, nu a stat în zid și el (n.r. Ngezana) l-a tras de tricou să stea în zid. Dacă rămânea acolo mingea venea în el și nu era nicio problemă", a comentat Becali.



"Tu consideri că e o greşeală la henţul din careu. Eu nu cred că e o greşeală. El joacă de 80-90 de meciuri consecutive, nu putem să-l judecăm", a transmis antrenorul cipriot de pe banca FCSB-ului.



