Florinel Coman trăiește momente de coșmar în Doha, după ce o bombă a explodat în apropierea hotelului în care este cazat. Atacul ar fi fost lansat de armata israeliană, vizând o întâlnire a liderilor Hamas în capitala Qatarului, anunță Euronews.



Internaționalul român, revenit în această vară la Al Gharafa după împrumutul la Cagliari, se află în siguranță, dar situația a creat panică. Soția sa, Ioana Coman, a povestit pe Instagram că exploziile au fost atât de puternice încât s-au resimțit în hotel.

„Tocmai terminasem bagajele pentru zborul de mâine spre Qatar. Eram foarte entuziasmate și nerăbdătoare. Totul până când m-a sunat Florin și mi-a spus că în Doha au explodat două bombe, atât de puternice încât s-au auzit și au zguduit hotelul în care se afla”, a scris Ioana.

