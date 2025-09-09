NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat

Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
Florinel Coman, în vârstă de 27 de ani, a revenit în Qatar după împrumutul de la Cagliari.

Florinel Coman trăiește momente de coșmar în Doha, după ce o bombă a explodat în apropierea hotelului în care este cazat. Atacul ar fi fost lansat de armata israeliană, vizând o întâlnire a liderilor Hamas în capitala Qatarului, anunță Euronews.

Internaționalul român, revenit în această vară la Al Gharafa după împrumutul la Cagliari, se află în siguranță, dar situația a creat panică. Soția sa, Ioana Coman, a povestit pe Instagram că exploziile au fost atât de puternice încât s-au resimțit în hotel.

„Tocmai terminasem bagajele pentru zborul de mâine spre Qatar. Eram foarte entuziasmate și nerăbdătoare. Totul până când m-a sunat Florin și mi-a spus că în Doha au explodat două bombe, atât de puternice încât s-au auzit și au zguduit hotelul în care se afla”, a scris Ioana.

Potrivit sursei citate, ținta atacului militar israelian ar fi fost eliminarea liderilor Hamas prezenți la Doha. Exploziile au fost urmate de nori de fum vizibili în cartierul Katara. Deși unele surse au menționat implicarea președintelui Donald Trump, biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a ținut să precizeze că operațiunea a fost independentă.

Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
Recuperare-fulger pentru Bîrligea! Atacantul tratat la Belgrad a revenit la antrenamente și e gata să joace pentru FCSB
Nottingham Forest și-a anunțat noul antrenor! Revenire spectaculoasă în Premier League
Se vinde Tottenham?! Proprietarii au primit o ofertă pentru clubul londonez și au dat imediat replica. Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin
Florin Manea, după ce Radu Drăgușin a revenit la antrenamentele lui Tottenham: ”La asta trebuie să se gândească”
Bosnia - Austria în grupa României, de la 21:45! Meciul care ne poate îngropa speranțele de Mondial
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI
Tabloul rundei patru din Premier League: Se anunță spectacol în Manchester derby pe VOYO
Cum s-a descurcat Parma în noul sezon fără Dennis Man și Valentin Mihăilă
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

A dat verdictul după ce s-a închis perioada de mercato din Superligă: ”E transferul verii”

Ilie Dumitrescu a văzut ce transfer a făcut Rapid și a reacționat: ”Fac pariu pe o sticlă de vin roșu”

Dinamo, încă un transfer anunțat astăzi! A devenit cel mai tânăr jucător al echipei

Ore decisive pentru Louis Munteanu: unde poate fi transferat starul CFR-ului

Real Madrid dă lovitura! Negocieri avansate pentru încă un jucător de la Liverpool

stirileprotv Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

stirileprotv Cine au fost marii finanțatori ai partidelor în cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei în 2024

stirileprotv Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în doi-trei ani

