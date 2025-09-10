Israel e un stat scăpat de sub control! Potrivit jurnaliștilor de la Al-Jazeera doar în ultimele 72 de ore, Israel a atacat șase țări: Palestina, Siria, Liban, Tunisia, Yemen și Qatar!

Dintre aceste operațiuni militare, cea mai șocantă a fost bombardarea unei clădiri din Doha, în care s-au aflat liderii Hamas. Membrii acestei grupări teroriste fuseseră chemați, la Doha, într-o încercare a Qatarului, de a pune capăt genocidului din Gaza. La Doha, lidrerii Hamas și trimișii Israelului ar fi trebuit să negocieze pentru încetarea focului, în Gaza, unde oamenii de rând, fără nicio vină, sunt „măcelăriți“ de peste doi ani. Potrivit bilanțului UNICEF, în această perioadă, peste 50.000 de copii au fost fie uciși, fie răniți de armata israeliană!

Guvernul din Qatar a decis: etapa se joacă

În lumina ultimelor evenimente, după bombardarea orașului Doha, s-a pus problema opririi activităților sportive, în Qatar. În acest context, meciurile din campionatul intern de fotbal erau în pericol de a fi amânate.

După analizarea situației însă, autoritățile din Qatar au anunțat: „S-a decis. Partidele din etapa a 4-a din Qatar Stars League se vor juca, conform programării“.

Ceea ce înseamnă că Florinel Coman va reveni pe teren, vineri (ora 20.00), în partida Al-Gharafa – Al-Sailiya, dacă antrenorul Pedro Martins va lua decizia de a apela la fotbalistul român de la Al-Gharafa.

