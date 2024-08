L-au vrut pe Șumudică, însă fostul rapidist i-a refuzat: "Eu nu îmi las oamenii pe stradă"

Tehnicianul a dezvăluit că a refuzat o ofertă concretă din partea echipei portugheze Gil Vicente, care evoluează în prima ligă a campionatului lusitan.

Șumudică a activat ca jucător în Portugalia, la Maritimo Funchal.

Motivul care l-a făcut pe "Șumi" să refuze oferta de a prelua banca tehnică a lusitanilor a fost loialitatea față de staff-ul său.

Marius Șumudică a refuzat o ofertă venită din Portugalia

"Eu nu îmi las oamenii pe stradă. Eu nu merg nicăieri fără staff-ul meu cu care am făcut treabă bună oriunde am mers. Era un pas important pentru mine, prima ligă în Portugalia, echipă de locurile 7-8. Dar dacă nu am putut să îmi iau colaboratorii, degeaba.

Ei sunt și naționaliști de felul lor, eram singurul străin de pe listă. Dar nu pot merge fără colaboratorii mei, peste tot, în Arabia, chiar și la CFR, eu am lucrat doar cu oamenii mei", a susținut Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Marius Șumudică este liber de contract de 5 luni. Ultima oară s-a aflat pe banca tehnică a echipei Gaziantep.