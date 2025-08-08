Kopic Jr. a semnat cu Royal Olympic Club Charleroi, din liga secundă din Belgia, la care mai evoluează și Robert Ion (24 de ani), dar și Luca Florică (22 de ani).



Fiul lui Zeljko Kopic, prezentat oficial la noua echipă



Echipa belgiană este deținută de afaceristul Claudiu Florică, cel care, în trecut, a fost aproape de a prelua Dinamo în perioada în care Ionuț Negoiță era acționarul principal al echipei.



”Bine ai venit, Vito Kopic! Este tânăr și talentat!”, au anunțat belgienii transferul fiului lui Zeljko Kopic.



Vito Kopic este născut la Zagreb, iar în perioada junioratului a evoluat pentru NK Zagreb, Dinamo Zagreb (unde tatăl său a fost coordonator al academiei) și NK Rodes.



Croatul evoluează pe postul de atacant, iar Olympic Charleroi va fi prima echipă de seniori din cariera sa.

