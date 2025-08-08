Partida cu Oțelul precede derbiul cu FCSB. Rapid va întâlni campioana României duminică seară, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în a șasea etapă din startul noului sezon.



Marian Iancu știe ce o așteaptă pe Rapid la Galați: ”E punctul meu de vedere!” + ce a spus despre derbiul cu FCSB



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara și rapidist convins, susține că nu meciul cu FCSB este cel mai greu pentru Rapid, ci duelul cu Oțelul Galați. Afaceristul consideră că giuleștenii pot minimaliza un eventual eșec contra roș-albaștrilor dacă bat la Galați.



Rapid e prima clasată în clipa de față cu 10 puncte după patru etape desfășurate în campionat. Echipa pregătită de Costel Gâlcă a înregistrat trei victorii, la care s-a adăugat un singur rezultat de egalitate, cel cu CFR Cluj, din a doua etapă (1-1).



”Rapid este în fața celui mai greu meci al acestui început de competiție, venit într-un moment bun al exprimării fotbalistice și al nivelului de joc, pe fondul unui moral în creștere, nu deosebit dar constant.



Din punctul meu de vedere, meciul deosebit de greu de la Galați, este mult mai important decât următorul cu FCSB, unde intervine supra-motivarea subiectivă a ambelor echipe. De ce? Rapid dacă nu pierde și cu atât mai mult dacă va câștiga, anulează complet din economia campionatului un eventual eșec cu FCSB.



Pleacă cu 10 puncte la Galați, cu un egal și fără puncte cu FCSB, aflată în revenire de formă, și cu cele trei puncte de contabilizat cu Metaloglobus din etapa a șaptea, înseamnă rămânerea pe drumul campioanelor, adică în media celor două puncte pe meci jucat.



Așadar, meciul de la Galați al Rapidului contează! Pot apoi pregăti derbiul cu Gigi Becali în liniște și fără presiune. Weekend fantastic vă doresc!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.



