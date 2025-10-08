Vito Kopic (18 ani), fiul antrenorului lui Dinamo, Zeljko Kopic, a făcut pasul spre fotbalul profesionist în această vară, semnând cu Olympic Charleroi, echipă care a promovat recent în Challenger Pro League, a doua divizie din Belgia.

Atacantul croat, înalt de 1,85 metri, a evoluat sezonul trecut la echipa de tineret a Universității Cluj, după ce s-a format la academiile lui NK Zagreb, Dinamo Zagreb și NK Rudes. Transferul în Belgia reprezintă primul său pas în fotbalul de seniori.

Cum se descurcă fiul lui Zeljko Kopic în Belgia

Deși tânărul fotbalist a fost în lot în primele etape, nu a reușit încă să debuteze oficial. În opt meciuri jucate de Olympic Charleroi, Vito a fost rezervă neutilizată în trei partide, iar în alte cinci nu a fost inclus pe foaia de joc.

Echipa trece printr-o perioadă dificilă. Olympic Charleroi se află pe ultimul loc în clasament, cu un singur punct acumulat din opt etape.

Formația belgiană are șapte înfrângeri și un egal, cu un golaveraj modest. Următorul meci este programat vineri, 17 octombrie, contra celor de la Eupen, ocupanta locului 7.

