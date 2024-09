Acest moment special a venit în urma transferului său la Universitatea Cluj, unde a acceptat provocarea de a juca în Superliga României.



Deși tatăl său, Zeljko, este sub contract cu Dinamo București, Vito a ales să îmbrace tricoul formației din Cluj, care se află în acest moment într-o formă excelentă în competiția internă.

Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău nu l-a inclus pe Vito în prima echipă, însă tânărul atacant a primit șanse de a-și demonstra talentul la echipa U19.

Fiul lui Zeljko Kopic a marcat primul gol în România împotriva rivalei eterne!



În această duminică, Vito a avut o contribuție esențială la victoria echipei sale, care s-a impus cu 2-1 în fața rivalilor de la CFR Cluj. Aflându-se la a treia apariție pentru juniorii "șepcilor roșii", Kopic a reușit chiar să deblocheze tabela de marcaj.



Cum a reacționat Zeljko Kopic când fiul său s-a transferat la Cluj



„Chiar nu vreau să vorbesc despre el foarte mult. Am spus că este parte dintr-o academie foarte bună, parte dintr-un club bun din România. Depinde de el. Vreau să fie sănătos și fericit aici, să se bucure de fotbal. Este important că aici, la orice colț, toată lumea e pozitivă. Trebuie să mulțumesc tuturor românilor. De când am venit, am simțit multă pozitivitate,” a declarat Zeljko Kopic, la o conferință de presă.



Zeljko Kopic, care a împlinit 47 de ani pe 10 septembrie, a fost managerul academiei lui Dinamo Zagreb în perioada 2020-2021, după ce le pregătise pe NK Zagreb, Slaven Belupo, Hajduk Split și Pafos FC.



În 2021 a fost numit, pentru o scurtă perioadă de timp, antrenorul primei echipe a lui Dinamo Zagreb, iar înainte să ajungă la Dinamo București a mai pregătit Botev Plovdiv.