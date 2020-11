EXCLUSIV | "Falimentul va fi unica optiune!" Reactie vehementa a lui Cosmin Contra! De ce are nevoie URGENT Dinamo pentru a supravietui

Cosmin Contra a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Antrenorul a declarat ca echipa din Stefan cel Mare are nevoie ca investitorii si cei care vor sa se implice la club sa construiasca un nou stadion. Dinamo are nevoie de investitii in infrastructura, in caz contrar riscand sa ajunga in faliment.

"Dinamo trebuie sa aiba un stadion nou. Steaua are deja un stadion nou, Rapidul va avea un stadion nou, Arcul de Triumf este un stadion nou-nout si foarte cochet. Ar fi putut si Dinamo sa aiba un stadion nou, cochet care sa fie inaugurat poate in primavara.

Va trebui ca toti dinamovistii, toti cei care au pus mana si au avut performante la Dinamo, sa se gandeasca ca daca nu se va ajunge la un consens din punctul asta de vedere si fara constuirea unui nou stadion, fara construirea unei baze noi, fara ca Dinamo sa ajunga la un nivel de infrastructura foarte mare, Dinamo va ajunge pana la urma in faliment.

Asta indiferent ca este Pablo Cortacero acum sau ca vor veni alti investitori. Daca aceste lucruri nu se vor face in viitor, eu cred ca falimentul va fi unica optiune", a declarat Cosmin Contra pentru PRO TV.