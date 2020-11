EXCLUSIV | Raspunsul lui Contra dupa ce a fost intrebat daca ar da timpul inapoi si sa REFUZE oferta de la Dinamo! Ce a spus antrenorul

Dinamo trece printr-o perioada dificila.

Chiar daca Pablo Cortacero a promis azi ca banii vor veni la echipa, jucatorii sunt dezamagiti si nu mai cred nimic pana la proba contrarie. Dinamo va juca in deplasare, impotriva Viitorului Constanta, iar Cosmin Contra isi pune toate speranatele in acest meci.

"Atmosfera nu este una placuta, mai ales ca venim dupa 4 infrangeri. Avem un meci amanat, ceea ce ar fi putut sa ne dea liniste cel putin la nivel sportiv. Singura mea speranta se leaga de meciul de duminica, e singurul meu gand, sa aratam bine la meciul de duminica. Sa incercam a castigam impotriva unui adversar care chiar daca au castigat la masa verde dupa un inceput de sezon destul de greu, dupa aceea si-au revenit.

Isi recupereaza si jucatorii si e o echipa foarte buna pe teren propriu. Singurul meu gand este ca la meciul de duminica sa castigam dupa 4 infrangeri consecutive. Daca munca mea da rezultate e mai satisfacatoare. In conditiile date, in momemntul de fata poate sa fie sigura bucurie la nivel de echipa si de suporteri.

Nu e usor sa-i aduci la parametri fizici optimi pentru a castiga in Liga. Avem nevoie de timp. Din pacate, am avut unele meciuri pe care cred eu, nu trebuia sa le pierdem si a intervenit si aceasta instabilitate la nivel mental cand jucam de fiecare data si primim gol. Daca din punct de vedere mental nu ai linistea necesara, nici la nivel administrativ, nici la nivel de rezultate, atunci este o combinatie care poate fi daunatoare in timp", a declarat antrenorul lui Dinamo.

Contra a recunoscut ca in momentul de fata, nu s-a respectat nimic din ce s-a promis si doar vorbele au ramas din noul proiect Dinamo.

"Daca as stii ca situatia... eu am vent cu inima deschisa la Dinamo mai ales ca acum 3 ani de zile am fost foarte aporape sa castig campionatul, am castigat Cupa Ligii. Despre proiect sunt doar vorbele , in momentul de fata sunt doar vorbele, asta este purul adevar", a declarat Contra pentru PRO TV.

Tweet Dinamo contra cortacero Citeste si: