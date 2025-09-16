Federația Moldovenească de Fotbal a anunțat marți, 16 septembrie, că Lilian Popescu este noul selecționer al naționalei Moldovei. Decizia vine după plecarea lui Serghei Cleșcenco, în urma eșecului istoric cu Norvegia, 1-11, din preliminariile CM 2026.

Lilian Popescu, noul selecționer al Moldovei

„Este o mare onoare și, totodată, o mare responsabilitate să preiau timona Echipei Naționale. Vin cu ambiție și disciplină pentru a forma o echipă unită și competitivă, care să reprezinte cu mândrie Republica Moldova. Hai, Moldova!”, a declarat Popescu pentru site-ul FMF.

Fost jucător cu șase selecții pentru Moldova și câștigător a două Cupe ale Moldovei, Popescu are o carieră impresionantă ca antrenor. Tehnicianul a fost desemnat de patru ori „cel mai bun antrenor al anului” în Moldova și a câștigat Cupa Moldovei cu Petrocub în 2020.

Debutul său oficial va avea loc pe 9 octombrie, într-un meci amical chiar împotriva României, programat pe Arena Națională din București.

