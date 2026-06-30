Clement Lenglet și-a dat acordul și semnează!

Clement Lenglet și-a dat acordul și semnează! Fotbal extern
SPORT.RO
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Clement Lenglet (31 de ani) este foarte aproape de un nou capitol în carieră.

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Clement LengletAtletico MadridBenfica
Din articol

Fundașul francez a ajuns la un acord cu Benfica și va semna un contract valabil până în vara anului 2029.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, toate detaliile transferului au fost stabilite, iar internaționalul francez urmează să efectueze vizita medicală înainte de a fi prezentat oficial.

Lenglet semnează cu Benfica

Francezul va ajunge inițial la Benfica sub formă de împrumut de la Atletico Madrid, însă acordul conține o clauză de transfer definitiv obligatoriu în vara lui 2027. În acel moment, Lenglet va semna un contract pe termen lung cu formația din Lisabona, valabil până în 2029.

Mutarea nu presupune plata unei sume de transfer. Atletico Madrid acceptă să renunțe la jucător pentru a-și reduce cheltuielile și a respecta regulile de fair-play financiar. Spaniolii și-au păstrat doar un procent dintr-un eventual transfer viitor.

Clement Lenglet a ajuns la Atletico Madrid în 2025, după despărțirea de Barcelona, însă aventura sa în capitala Spaniei a durat doar un sezon.

În stagiunea trecută, fundașul francez a bifat 24 de meciuri în toate competițiile și a oferit o pasă decisivă. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Nancy, Sevilla și Barcelona, iar în prezent este cotat la 4 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

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