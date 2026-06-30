Clement Lenglet și-a dat acordul și semnează!

Fundașul francez a ajuns la un acord cu Benfica și va semna un contract valabil până în vara anului 2029.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, toate detaliile transferului au fost stabilite, iar internaționalul francez urmează să efectueze vizita medicală înainte de a fi prezentat oficial.

Lenglet semnează cu Benfica

Francezul va ajunge inițial la Benfica sub formă de împrumut de la Atletico Madrid, însă acordul conține o clauză de transfer definitiv obligatoriu în vara lui 2027. În acel moment, Lenglet va semna un contract pe termen lung cu formația din Lisabona, valabil până în 2029.