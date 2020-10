Fara gol primit in deplasare, dupa 30 DE ANI de incercari! Nationala europeana care a rupt BLESTEMUL si nu vrea sa mai fie "CIUCA BATAILOR"

Meciurile de marti din Liga Natiunilor au consemnat o premiera istorica in fotbalul continental.

Nationala din San Marino poate fi considerata cea mai slaba din lume, de vreme ce ocupa ultimul loc (210) in clasamentul FIFA pe luna septembrie 2020. Totusi, reprezentativa micutului stat din interiorul Italiei are un motiv de mandrie dupa rezultatul scos in Liga Natiunilor, 0-0 in deplasare cu Liechtenstein.

Este primul rezultat al sanmarinezilor dupa 6 ani (in 2014 au mai reusit un 0-0, acasa cu Estonia) si unul dintre putinele din istoria de 30 de ani a acestei nationale. Practic, de la debutul din 1990 in competitiile europene, San Marino a strans 162 de infrangeri, 4 rezultate de egalitate si o singura victorie (tot cu Liechtenstein, 1-0 intr-un amical din 2004).

Interesant e si faptul ca remiza alba de la Vaduz de marti seara reprezinta primnul meci disputat de San Marino in deplasare in care tabela de marcaj a gazdelor a ramas nemodificata. Performanta e una maxima, tinand cont de faptul ca "cenusareasa" Europei s-a intors deseori din deplasari cu sacul plin de golurim, fiind consemnate chiar si infrangeri in care au primit de la 10 goluri in sus.