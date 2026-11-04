CFR Cluj, aproape de un tun financiar fără să vândă pe nimeni: 2,5 milioane de euro!

CFR Cluj este, fără doar și poate, una dintre cele mai de succes echipe din ultimele două decenii. Formația din Ardeal a cucerit nu mai puțin de 8 titluri de campioană, însă în sezoanele precedente a suferit, iar, după ratarea calificării în cupele europene, „feroviarii” au intrat în insolvență.

CFR Cluj, aproape de un tun financiar de 2,5 milioane de euro

În contextul problemelor financiare din cadrul echipei, Andrei Cordea ar putea fi transferat în China, CFR Cluj sperând la o sumă de 600.000 de euro. Chiar dacă atacantul va rămâne, Neluțu Varga ar putea primi 2,5 milioane de euro fără să vândă niciun jucător.

Otto Hindrich (24 de ani) ar putea face subiectul unui transfer important în mercato de iarnă, așa cum notează presa din Polonia. Portarul are evoluții apreciate la Legia Varșovia, iar mai multe cluburi sunt interesate de serviciile sale.

În vară, pe numele portarului au sosit oferte de 8 milioane de euro, însă șefii Legiei nici nu au vrut să audă. Formația din Polonia speră la o mutare pe cel puțin 10 milioane de euro. „Sincer vorbind, la această sumă poate că am sta la discuții”, a precizat Fredi Bobic, conducătorul polonezilor.

Otto Hindrich a fost vândut în iarna lui 2026 pe suma de 600.000 de euro, iar CFR Cluj a păstrat un procent de 25% dintr-un transfer ulterior. În aceste condiții, Neluțu Varga ar putea încasa 2,5 milioane de euro, asta dacă portarul va fi cedat pentru 10 milioane de euro.