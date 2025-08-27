”Câinii Roșii” sunt pe urmele lui Andrei Coubiș, fundașul crescut în academia clubului AC Milan. Formația din Ștefan cel Mare a bătut palma cu AC Milan și a mai rămas să se înțeleagă și cu fotbalistul.

Zlatan Ibrahimovic îl considera ”de netransferat” pe Andrei Coubiș

Zeljko Kopic va încerca să îl convingă pe Coubiș să accepte oferta lui Dinamo. Jucătorul a fost unul dintre preferații lui Zlatan Ibrahimovic.

Chiar dacă acum AC Milan și-a dat acceptul pentru transferul lui Coubiș, în urmă cu doar șase luni, clubul de pe San Siro a refuzat trei oferte pentru fotbalistul de origine română.

Unul dintre motive? Zlatan Ibrahimovic avea încredere absolută în potențialul lui Coubiș și considera că poate face parte din viitorul lui AC Milan. Fostul atacant suedez spunea despre jucător că este ”de netransferat”.

Andrei Coubiș a evoluat mai mult pentru echipele de juniori ale lui AC Milan, iar la prima echipă are un singur meci, amicalul cu Chelsea, scor 1-4, din această vară, care a fost unul de coșmar pentru jucătorul român.

La debutul său ca titular pentru AC Milan, Coubiș și-a dat autogol după doar cinci minute, apoi a greșit la un gol marcat de Joao Pedro, ca în minutul 18 să fie eliminat pentru un fault comis tot asupra brazilianului.

