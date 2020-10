FABULOS! A fost doborat recordul pentru cel mai IN VARSTA FOTBALIST din LUME! Cati ani are jucatorul din liga a 3-a egipteana

Ezzeldin Bahader este numele celui mai batran fotbalist din lume!

Acesta a intrat in Cartea Recordurilor dupa ce a evoluat sambata pentru echipa sa "6 Octombrie" in liga a 3-a egipteana la varsta de 74 de ani.

Dupa cum noteaza jurnalistii de la The Sun, Bahader, care a jucat toata viata la nivel de amatori, a debutat in fotbalul profesionist in martie, cand a si reusit sa inscrie un gol din penalty. Acesta insa a trebuit sa astepte 7 luni pentru al doilea meci din cauza pandemiei de coronavirus.

Revenirea pe teren nu a fost insa una de bun augur, intrucat fotbalistul care va implini 75 de ani luna viitoare a ratat de aceasta data un penalty, iar echipa sa a pierdut cu scorul de 2-3. Mai mult decat atat, conform sursei citate, contractul lui Bahader cu actuala echipa este pe cale sa expire si inca nu i-a fost oferita o noua intelegere.

Bahader a doborat recordul de cel mai varstnic fotbalist din lume, record detinut anterior de israelianul Isaak Hayik, care a jucat pentru o echipa din liga a 4-a din Israel la varsta de 73 de ani.

Dupa ce recordul sau a fost oficializat, Bahader a declarat:"Visez sa imi dobor propriul record, doar ca sa fac competitia putin mai grea".

Grandad, 74, becomes world’s oldest professional footballer – but misses penalty in record-breaking game https://t.co/iwWu0ubA7I — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 19, 2020