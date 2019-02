FABULOS! A copiat executia lui Rivaldo in finala Cupei Asiei! Qatar a castigat TROFEUL dupa 2 reusite fantastice! VIDEO

Tara care va organiza urmatorul Campionat Mondial, Qatar, este aproape de un succes impresionat la Cupa Asiei! Dupa ce a invins fara sa primeasca gol tari precum Arabia Saudita, Iraq, Coreea de Sud sau Emiratele Arabe Unite, Qatar este aproape sa o invinga si pe Japonia in finala Cupei Asiei!

Almoez Ali a deschid rapid scorul in finala, inca din minutul 12, cu o executie fantastica! Atacantul de 22 de ani a preluat in careu, si-a ridicat mingea si a trimis din foarfeca, fara sperante pentru portarul Japoniei! Executia a adus aminte de foarfeca lui Rivaldo cand acesta juca la Barcelona, contra Valenciei.

La 15 minute distanta, Abdulaziz Hatem a dublat avantajul cu un sut superb cu stangul din afara careului! Partida este in desfasurare. In minutul 69 a venit primul gol primit de Qatar la acest turneu - Minamino a redus din diferenta. Akram Afif a inscris pentru 3-1 din penalty in minutul 83.

#AsianCup2019

QATAR STRIKE FIRST IN THE FINAL!!! WHO ELSE BUT ALMOEZ ALI ???????? WITH THE GOAL OF THE TOURNAMENT. HE BREAKS THE RECORD FOR MOST GOALS IN A SINGLE ASIAN CUP TOURNAMENT pic.twitter.com/yUZKOydLIh