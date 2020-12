EXCLUSIV | Verdict DUR pentru Ianis, uitat pe banca de rezerve de Gerrard: "Va veni inapoi la Ovidiu!" Sfaturile unui fost antrenor din Liga 1 

Nae Stanciu si Vivi Rachita au vorbit in cadrul emisiunii Ora Exact in Sport de pe PRO X.

Chiar daca in ultimul meci din grupele Europa League, jucat de Rangers impotriva lui Lech Poznan, scor 2-0, Ianis a fost titular si a marcat. Mijlocasul roman a fost mai mult rezerva in acest sezon la echipa scotiana.

Nae Stanciu, fost jucator la Rapid, considera ca Ianis Hagi nu a ajuns la maturitatea sportiva si degeaba sunt asteptari foarte mari de la el.

"Din punctul meu de vedere si atat vreau sa spun, acest baiat nu a ajuns inca la maturitatea sportiva. Degeaba i se cere. Orice jucator pe pamantul asta are 2-3 ani de zile de explozie, in care ii iese totul, indiferent de unde joaca. El nu a ajuns la maturitatea sportiva. I se cere foarte mult pentru varsta lui. Bun, 21-22 de ani, pai, altii nu au fost la varsta asta si s-au lasat intre timp fara sa mai spuna ceva in fotbalul romanesc sau in lume.



Deci, acest baiat nu a atins maturitatea sportiva, pentru numele lui Dumnezeu. Maradona, a castigat Campionatul Mondial de Tineret. Din 1979 pana in 1986 au trecut niste ani. In 1982 a jucat la echipa nationala cu Kempes, nu au facut mare lucru, sau ma rog, cum se asteptau", a declarat Nae Stanciu pentru PRO X.

Pe de alta parte, Vivi Rachita considera ca daca Ianis va pleca de la Rangers, sigur se va intoarce la Viitorul Constanta.

"Eu cred ca daca va pleca, va veni inapoi la Ovidiu. Pentru ca Viitorul nu este in playoff si ar trebui sa fie acolo. Isi va ajuta clubul care l-a consacrat. Decat sa ramana la Rangers, am vazut ca ultima perioada a fost rezerva. Mai bine sa vina, sa joace meci de meci si sa fie capitan la Viitorul, tinand cont de faptul ca la vara este si Campionatul European.



Sunt si Jocurile Olimpice, unde probabil ca Ianis Hagi va fi in echipa. Daca va juca din ce in ce mai putin la Rangers, Radoi si Mutu sa vor gandi de doua ori inainte sa il cheme, pentru ca sunt si alti jucatori care joace pe postul lui", a spus Vivi Rachita pentru PRO X.