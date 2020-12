Ianis Hagi poate pleca de la Rangers dupa doar un an! Ce echipe sunt interesate acum de el

Lupta pentru un post de titular la Rangers devine acerba, Gerrard dorind sa intareasca lotul pentru grupele Champions League.

In ultima perioada, Ianis Hagi a fost titular din ce in ce mai rar in echipa lui Steven Gerrard, fapt ce a facut sa nu mai fie convocat la nationala de seniori a Romaniei si sa fie chemat la selectionata U21. De asemenea, relatia cu selectionerul Mirel Radoi s-a racit considerabil, acesta preferandu-i pe postul sau, la ultimele partide, pe Alex Mitrita si Florin Tanase. Si vestile din Scotia nu sunt prea bune, acolo unde Gerrard nu pare dispus sa schimbe prea mult echipa, din moment ce Rangers e lider detasat in Scottish Premier League si a castigat grupa de Europa League, din care au mai facut parte Benfica, Standard Liege si Lech Poznan.

De asemenea, pe modelul transferului lui Ryan Kent, concurentul pe post al lui Ianis, care a fost cumparat de la Liverpool, in urma cu un an, pentru 7.2 milioane de euro, scotienii ii mai "vaneaza" de la campioana Angliei pe Harvey Elliott (17 ani), Ben Woodburn (21 ani), Sheyi Ojo (23 ani), Harry Wilson (23 ani) sau Curtis Jones (19 ani), sub forma de imprumut sau definitiv, toti putand juca pe posturile potentiale ale romanului. In plus, conform presei scotiene, antrenorul lui Rangers are un interes special si pentru jucatorii de atac Tyrese Campbell (20 ani / Stoke City), Juan Alegria (18 ani / FC Honka) si Kenny McLean (Norwich City).

In ianuarie 2020, Hagi jr. a ajuns la Glasgow Rangers sub forma de imprumut de la Genk, fiind cumparat apoi definitiv, in mai 2020, platindu-se in schimbul sau 3.5 milioane de euro. Pana acum, mijlocasul ofensiv roman a bifat 34 de prezente (16 ca titular) si 5 goluri. In cazul in care se decide ca nu vrea sa continue lupta pentru un loc de titular in Scotia, Ianis are cateva optiuni. De serviciile sale s-ar fi aratat interesate mai multe cluburi europene, printre care Cagliari (Serie A), Sampdoria (Serie A), FC Sevilla (La Liga) si Istanbul BB (Super Lig), unde nu ar fi sigur de un post de titular, dar si NY City FC si Toronto FC din MLS.