Ianis Hagi a revenit cu gol in echipa lui Rangers! Cum a marcat mijlocasul scotienilor

Rangers a castigat cu 2-0 ultimul meci din faza grupelor Europa League, in fata lui Lech Poznan.

Scotienii au deschis scorul in minutul 33, dupa ce Itten a driblat un fundas si a finalizat superb la coltul scurt. Ianis Hagi a revenit titular in echipa lui Rangers dupa o serie de meciuri in care a fost folosit rezerva.

Mijlocasul roman a avut mai multe ocazii de a marca, iar in minutul 72, o minge a ajuns norocos la Hagi JR, care a impins balonul cu capul in poarta. Pentru mijlocasul roman, acesta a fost al doilea gol al sezonului in 20 de meciuri jucate.

Rangers s-a calificat mai departe in primavara Europa League de pe primul loc din grupa D. Scotienii au acumulat 14 puncte. Pe locul 2 s-a clasat Benfica cu 12 puncte, care a mers si ea mai departe in competitie.