Pacaleala de 1 aprilie care se va termina la tribunal! Samuel Eto'o ii da in judecata pe jurnalisti dupa o stire publicata de "April Fool"

O pacaleala de 1 aprilie se va va lasa cu plangere penala.

Samuel Eto'o a anuntat pe contul sau de Facebook ca ii va da in judecata pe jurnalistii africani si pe cei francezi de la France24 dupa ce pe 1 aprilie au publicat o stire conform careia fostul star al Barcelonei va candida la alegerile prezidentiale din Camerun.



"Respect total institutiile din tara mea si pe cei care le reprezinta. Prin urmare, cred ca alegerile prezidentiale din 2018 din Camerun si exercitarea functiei supreme sunt foarte importante, astfel incat nu putem vorbi despre acest lucru cu atat de multa lejeritate. Astfel, imi rezerv dreptul de a-i actiona in instanta pe cei care au facut aceste afirmatii pentru defaimare", a fost mesajul postat de Eto'o pe contul sau de Facebook.

Eto'o a jucat pentru Barcelona in perioada 2004-2009, pentru Chelsea in sezonul 2013-2014, iar din 2018 se afla in Turcia, la Konyaspor.