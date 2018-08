Samuel Eto'o a fost prezentat la noua sa echipa: "Este momentul perfect!" Cu cine a semnat

Eto'o a stat doar cateva zile fara club si a ajuns la a 13-a formatie din cariera.

Fostul atacant de la FC Barcelona si Inter Milano, Samuel Eto'o, a semnat cu Qatar Sports Club! Este al 13-lea club din cariera atacantului camerunez ajuns la 37 de ani. Eto'o s-a despartit recent de Konyaspor.



"Atunci cand joci fotbal timp de 22 de ani la nivel profesionist si ajungi la varstea mea, ai nevoie de noi provocari. Astazi am primit oportunitatea sa joc in Doha. O oferta primita cu 4 ani in urma cand am refuzat pentru ca nu eram pregatit pentru mutare. Am jucat peste tot in lume si acum ocazia sa arat ce am invatat si mi-am spus ca este momentul perfect sa vin in Qatar. Sper sa contribui la scrierea unui mic capitol al istoriei fotbalului din Qatar cu sprijinul colegilor si sper sa reusesc.



Sa organizezi e Cupa Mondiala este ceva urias si o oportunitate unica. In urma cu cativa ani Rusia a castigat dreptul de a organiza Mondialul, jucam in Rusia si toata lumea a inceput sa spuna ca lucrurile vor fi facute gresit. Rusia a organizat insa cea mai buna Cupa Mondiala din istorie si sunt sigur ca si Qatar va organiza una la acest nivel, poate chiar mai buna" a declarat Samuel Eto'o la prezentarea oficiala.