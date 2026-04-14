Cele două echipe își dau întâlnire în returul sferturilor de finală UEFA Champions League pe ”Metropolitano”. În tur, Atletico Madrid s-a impus cu 2-0.

Spaniolii au găsit vinovatul după ce Lamine Yamal a deschis scorul pe ”Metropolitano”: ”Greșeală gravă”

În minutul patru al meciului, jucătorii lui Hansi Flick au profitat de o eroare în defensiva adversă. Ferran Torres l-a lansat pe Lamine Yamal care, rămas singur cu portarul, l-a învins fără emoții pe Joan Garcia.

Publicația Marca a remarcat că Lenglet a fost principalul vinovat pentru faza în care catalanii au deblocat tabela de marcaj pe ”Metropolitano”.

”O greșeală gravă a lui Lenglet, care nu este atent și nu-l vede pe Lamine venind din spate. Acesta vrea să-i paseze lui Musso, dar jucătorul de la Barcelona îl blochează.

Mingea ricoșează spre Ferran, care i-o pasează rapid lui Lamine în plină alergare, iar acesta înscrie cu un șut la colțul scurt, pe lângă Musso, care ieșise din poartă”, a scris Marca.

Echipele de start

Atletico Madrid: Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez; Rezerve: Oblak, Esquivel, Matinez, Bonar, Julio Diaz, Mendoza, Johnny, Alex, Obed argas, Nico, Sorloth, Almada; Antrenor: Diego Simeone.

Barcelona: J.Garcia - Kounde, E. Garcia, Martin, Cancelo - Gavi, Pedri - Yamal, Olmo, Lopez - Torres; Rezerve: Balde, Araujo, Lewandowski, Rashford, Casado, De Jong, Szczesny, Roony, Kochen, Cortes, Xavi Espartt, Tommy; Antrenor: Hansi Flick