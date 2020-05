El e noua MINUNE din fotbal. Pustiul de 6 ani care are muschii lui Ronaldo si jongleaza ca Messi

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great. Orison Swett Marden منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید. _____________________________________ Who looses today, won’t find tomorrow There is nothing important as today آن كه امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست. _____________________________________ Who looses today, won’t find tomorrow There is nothing important as today آن كه امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

