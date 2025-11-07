Ermal Krasniqi, atacantul kosovar adus la Legia Varșovia în vară, la cererea expresă a lui Edward Iordănescu, a început în sfârșit să confirme, anunță presa din Polonia.

Paradoxal, fotbalistul de 27 de ani și-a ridicat nivelul de joc exact după ce tehnicianul român a părăsit echipa. Deși Legia traversează o perioadă neagră, fiind abia pe locul 10 în campionatul Poloniei, la 12 puncte de lider, Krasniqi pare singurul jucător în formă.



Ironia presei poloneze: "Dragoste neîmpărtășită"



Echipa antrenată acum de Inaki Astiz a suferit joi o nouă înfrângere, 1-2 pe terenul celor de la Celje, deși a condus cu 1-0. Chiar și în acest eșec, polonezii au remarcat prestația lui Krasniqi.



Internaționalul din Kosovo, care recent a marcat și împotriva celor de la Widzew Lodz, a oferit pasa decisivă pentru golul înscris de Kacper Urbanski în meciul cu slovenii.



Evoluțiile sale bune, venite imediat după "era Iordănescu", au stârnit ironii în presa locală. Jurnalistul Mateusz Rokuszewski a avut o remarcă acidă pe marginea situației.



"Iordănescu l-a vrut pe Krasniqi, dar Krasniqi în mod evident nu l-a vrut pe Iordănescu. Nu e nimic mai rău decât o dragoste neîmpărtășită", a punctat jurnalistul, potrivit Transfery.



Ermal Krasniqi este împrumutat la Legia Varșovia de la Sparta Praga până pe 30 iunie 2026. Clubul polonez deține și o opțiune de cumpărare definitivă.

