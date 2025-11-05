Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în județul Arad. A jucat pentru Flamura Roșie Arad, Steaua și Kayserispor, iar ca fotbalist a câștigat trei titluri de campion și patru Cupe ale României. A strâns șase meciuri și pentru națională.

Ca antrenor, a scris istorie. A cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, cu Steaua, cea mai mare performanță din fotbalul românesc. Are în palmares șase titluri, patru Cupe ale României și a condus România la Mondialul din 1990 și la EURO 2000. A pregătit o perioadă și naționala Ungariei.

Anghel Iordănescu, devastat după moartea lui Emeric Ienei: „Mi-a fost frate, antrenor, reper”

Pentru meritele sale, statul român l-a decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” și Ordinul Național Steaua României. Moartea sa l-a afectat profund pe Anghel Iordănescu. „Tata Puiu”, fost jucător și elev al lui Ienei, a transmis gândurile sale despre trecerea marelui antrenor în neființă.

„E o zi pe care speram să nu o trăiesc vreodată. Mi-e greu să vorbesc și la ora asta nu mă văd în stare să mă exprim public, așa că o să te rog pe tine să transmiți câteva cuvinte din partea mea. Mi-a fost frate mai mare, coechipier, antrenor, reper.

Nu pot descrie sentimentele, trăirile, momentele cu el. Rămân de neuitat. Am avut trei mari antrenori uriași: Kovacs (n.r. - Ștefan Kovacs), el și Lucescu (n.r. - Mircea Lucescu). Și am rămas doar cu unul. Pierderea e uriașă. Nu o putem realiza. Din toate punctele de vedere, pentru mine, pentru noi, mai ales în plan uman...

A fost un domn, o personalitate uriașă. Știam că e bolnav, dar îl știam acolo, undeva. Acum nu pot accepta că pur și simplu el nu mai e în această lume, chiar dacă pentru noi rămâne etern. Nu mă pot dezmetici încă, credeți-mă...

Tudorel Stoica este cel care se ocupă, să vedem și poziția clubului și să ne organizăm. E cumplit! Dumnezeu să îl odihnească”, a fost mesajul transmis de Iordănescu, potrivit digisport.ro.

