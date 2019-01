Echipa nationala care a jucat un meci IN SCUTECE! Dezvaluirea fabuloasa a unuia dintre jucatori: "Nu stiu ce ne-au pus in mancare, dar ne-a lovit pe toti! A trebuit sa purtam pampersi pe teren"

Un fost fotbalist englez, care a jucat de-a lungul carierei pentru nationala statului Singapore, a povestit cum el si colegii sai au fost nevoiti sa poarte scutece pentru adulti la un meci.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

John Wilkinson, acum in varsta de 39 de ani, a jucat de-a lungul carierei la Exeter City, Tiverton Town, Woodlands Wellington Geylang United, Singapore Armed Forces, Insee Poli United, Home United, Salgaocar si Tanjong Pagar. El si-a petrecut o mare parte activand ca jucator in Singapore, fiind chiar convocat la echipa nationala a micutului stat.

Retras din activitate, Wilkinson a acordat un interviu pentru BBC. El a vorbit despre ce inseamna sa fii fotbalist in Singapore, dar a povestit si un episod pe de-o parte uimitor, pe de alta amuzant. Wilkinson a spus ca a fost nevoit sa poarte scutece la un meci international.

In 2007, nationala Singapore a jucat in deplasare in Tajikistan. Acolo, din cauza mancarii oferite de gazde, fotbalistii din Singapore s-au ales cu toxiinfectii alimentare.

"Ne-am ales cu totii cu o grava intoxicatie alimentara. Unii dintre noi a trebuit sa purtam scutece pe teren. Am discutat cu arbitrul si i-am explicat ce problema avem. Ne-a spus ca la nevoie putem iesi de pe teren, dar sa ne miscam repede. In timpul meciului, mai multi jucatori s-au usurat. A fost ceva ridicol. Din cauza efortului, am si vomitat pe teren. A fost cel mai greu meci din viata mea", a spus Wilkinson.

Meciul respectiv s-a incheiat cu scorul de 1-1.

Wilkinson a jucat de 29 de ori pentru Singapore.