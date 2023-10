Echipa sud-coreeană antrenată de Dan Petrescu, Jeonbuk Hyundai Motors, a jucat de la ora 13:00 meciul din etapa a treia din grupele AFC Champions League cu Lion City Sailors din Singapore.

Antrenorul român luptă pentru calificarea în fazele superioare ale Ligii Campionilor Asiei, după 2-1 cu Kitchee și 2-3 cu Bangkok United în primele două runde.

FINAL Jeonbuk Hyundai Motors - Lion City Sailors 3-0 (Jun Amano '5, Lionel Tan '33 - autogol, Moon Seon-min '57)

* Nana Boateng, fostul jucător al lui CFR Cluj, a început meciul pe banca de rezerve la echipa lui Dan Petrescu și a fost introdus în minutul 72.

LIVE VIDEO AICI

???? LINE-UPS | ???????? Jeonbuk Hyundai Motors ???? Lion City Sailors ????????

Here's how both teams are set to take to the pitch in Jeonju in search of their second Group F win!

???? Watch ???????????????? https://t.co/pxq1V1tETU#ACL | #JBHvLCS pic.twitter.com/aPjUzY3aNP