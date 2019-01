EXCLUSIV! De ce a plecat Teja de la Dinamo dupa doar cateva meciuri: "Nici n-am apucat sa ne mirosim calcaiele!"

Vezi cine spune asta despre noul antrenor al FCSB.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Mihai Teja si Constantin Anghelache au colaborat la Dinamo, din postura de antrenor principal, respectiv presedinte executiv, la inceputul anului 2015. Mihai Teja fusese numit selectioner al reprezentativei de tineret, in data de 6 noiembrie 2014, dar nu a stat pe banca tehnica in nicio partida oficiala. Pe 6 ianuarie 2015, el a acceptat oferta din Stefan cel Mare, dar a fost demis pe 12 martie. In cele doua luni pe banca lui Dinamo, Teja a adunat 3 infrangeri si 2 victorii, printre care si o eliminarea din semifinalele Cupei Ligii. Constantin Anghelache, fostul sau sef de la Dinamo, demis si el, impreuna cu managerul general Daniel Stanciu, la o luna si jumatate dupa Teja, nu si-a format o parere prea buna despre actualul tehnician al FCSB-ului si pune, intr-o oarecare masura, situatia actuala grea a "cainilor" si pe seama scurtului mandat la acestuia.

"A fost la Dinamo in sezonul 2014-2015, dar nici nu am avut timp sa ne mirosim calcaiele. A venit in iarna, a intrat acolo cu Stanciu, o alta creatie extraordinara, si a ramas fara jucatori... De acolo a inceput balansarea echipei, a dat multi jucatori afara si a adus multi jucatori. Asa se intampla cand se doreste pur si simplu ca oamenii sa isi faca de cap, adica sa isi faca solutiile lor. Nicio parere nu am putut sa-mi fac despre Teja, pentru ca el a adus vreo 14 jucatori cu Stanciu, nu a avut timp sa ii puna la punct, a jucat vreo 4-5 meciuri si a trebuit sa plece. Ce era sa mai faca?", a declarat Anghelache pentru Sport.ro.