GAFA INEXPLICABILA de portar! A comis-o in minutul 95, cand echipa sa conducea! VIDEO

S-a intamplat la un meci din Australia.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Portarul Vedran Janjetovic de la Western Sydney a comis-o rau de tot in partida cu Brisbane Roar. Era minutul 90 + 5 al prelungirilor, iar echipa sa conducea cu 2-1. Tot ce trebuia sa faca era sa lase mingea in corner, insa in mod inexplicabil a atins-o chiar inainte ca aceasta sa iasa din teren. A urmat corner si dezastru: echipa adversa a reusit egalarea! (vezi video in player)