Alexandru Tudor si-a gasit o noua slujba, dupa ce s-a retras din cariera de arbitru profesionist! Ce va face "Brad Pitt" Tudor

Alexandru Tudor s-a retras la finalul lui 2018 din cariera de arbitru profesionist.

Alexandru Tudor si-a incheiat cariera de arbitru profesionist dupa aproape 20 de ani in care a activat in Liga I si in competitiile europene. Acum, el si-a gasit o noua sluba. Una care are legatura tot cu arbitrajul!

Alexandru Tudor a fost cooptat in echipa de observatori a Comisiei Centrale de Arbitraj! El va avea rolul de a-i monitoriza si evalua pe fostii sai colegi.

"Am avut o discutie cu Alexandru Tudor. Am discutat cu el intr-o sedinta, i-am inaintat propunerea noastra de a colabora, acum sa vedem mai departe. Nu poti sa fii si arbitru, si observator, si in Comisie. Trebuie sa te hotarasti ce directie alegi. Este normal sa iti fie greu sa te rupi de activitatea asta. El a trecut acum la un alt capitol", a spus Alexandru Deaconu, vicepresedintele CCA.

Tudor va avea rolul de a-i monitoriza pe fostii sai colegi pe toata perioada delegarii si ii va pregati inaintea partidelor.