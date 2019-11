BLINDAJ anti-Beckham! Americanii l-au BLOCAT pe Mitrita de frica sa nu fie transferat de ECHIPA GIGANT patronata de starul englez

Alexandru Mitrita a fost "blindat" de New York City FC inaintea startului noului sezon.



Noua stagiune din Major League Soccer va inepe in martie anului viitor, iar regulamentul prevede ca fiecare club sa isi protejeze 12 jucatori pe care sa-i declare netransferabili. New York City FC l-a trecut pe Mitrita pe aceasta lista dupa un sezon exceptional reusit de roman in MLS.

Cluburile din prima liga nord-americana sunt speriate pentru ca din noul sezon se vor alinia la start Nashville SC si Inter Miami, echipa lui David Beckham, club care incearca sa racoleze din Europa nume uriase.

In sezonul recent incheiat, Mitrita a jucat in 32 de meciuri pentru New York City FC si a marcat 14 golurie. Americanii au platit 8 milioane de euro Craiovei pentru a-l aduce pe Mitrita.