Beckham si-a gasit antrenor! Inter Miami are PRIMUL ANTRENOR din istorie! A castigat Liga Campionilor din CONCACAF de doua ori

David Beckham a ales primul antrenor pentru echipa sa, Inter Miami.

Diego Alonso a fost numit primul antrenor al lui Inter Miami. Uruguayanul de 44 de ani a intrat in acest an in istoria Ligii Campionilor din CONCACAF, dupa ce a reusit sa cucereasca titlul cu doua echipe diferite, Pachuca si Monterrey.

Echipa lui Beckham va debuta in MLS in martie, cu Los Angeles FC si va juca pe stadionul Lockhart pentru doua sezoane, pana cand va fi construit un nou stadion, care se va numi Miami Freedom Park.